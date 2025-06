Me amenazaron de muerte: hombre inicia huelga de hambre en Xalapa

junio 4, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Juan Ricardo Ordóñez inició una huelga de hambre frente a Palacio de Gobierno, en la zona centro de Xalapa, para denunciar amenazas de muerte relacionadas con la venta fraudulenta de terrenos en el puerto de Coatzacoalcos.

El señor se plantó en Plaza Sebastián Lerdo de Tejada para pedir protección y soluciones a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sin embargo, dijo sentir desconfianza por la falta de atención por parte de las autoridades, luego de tres de que fue interpuesta la denuncia.

Recordó que el pasado lunes 2 de junio fue amenazado de muerte por unas personas que le dijeron que desistiera de la denuncia por el fraude de los terrenos.

“Sí, mire, el lunes pasado, paseando con mis perros, me amenazaron de muerte estas personas que denuncié, que no les siguiera con esto y que dejara todo esto y que no me representaran nunca más a la Fiscalía. Yo no sé si por cuestiones legales puedo darles los apellidos, pero realmente se llaman José, Yair, Rebeca, Carlos Octavio y Juan Manuel. Todos ellos familiares de dos fiscales, el fiscal Eri López Guízar y Eric Rivera Sánchez, y del diputado Gonzalo Guízar Valladares”.

Él presentó la denuncia el 4 de enero de 2022 y los terrenos se localizan en la colonia Almendros, municipio de Coatzacoalcos, en la zona sur del estado de Veracruz.

“Ellos siempre se han dedicado a vender terrenos fraudulentos, nada más que a nombre de otras personas, y yo caí en ese engaño junto con otras 100 personas. Sin embargo, a las demás gentes los amenazaron desde el principio, yo no le di importancia desde el principio y nada más denunciamos tres personas”.

El quejoso amagó con permanecer en la plaza pública hasta que proceda la denuncia que presentó en la Fiscalía General del Estado.

Indicó que presenta padecimientos de salud y responsabilizó a las autoridades estatales de cualquier cosa que pueda pasarle.