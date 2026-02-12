Alertan sobre posible invasión de zona hídrica en Coatepec

febrero 12, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El integrante del Colectivo Ciudadano Región Coatepec Martín Quitano Martínez alertó sobre grupos que intentan invadir, de nueva cuenta, terrenos en la zona de Sierra Alta, en la parte alta de Coatepec.

Lo anterior pone en riesgo, dijo, las áreas de recarga hídrica como ocurrió luego de invasiones registradas en el pasado en puntos como Jinicuil Manso.

Se mantiene la preocupación entre propietarios de predios ante la posibilidad de nuevos asentamientos irregulares impulsados por la especulación de tierras.

El activista denunció que hay grupos que pretenden apropiarse de tierras en la parte alta, en zonas consideradas como fábricas de agua y de las cuales depende una parte importante del suministro de agua para Coatepec.

En ese sentido, sostuvo que la posible invasión pone en riesgo fuertemente el abastecimiento de cerca del 40 por ciento del agua del Pueblo Mágico.

“La invasión de algunos predios en la parte alta de nuestra zona que ponía en riesgo muy fuertemente la posibilidad del abastecimiento de cerca del 40 por ciento del agua de Coatepec”.

Ante esta crisis hídrica es necesario que las autoridades municipales y estatales tomen medidas de fondo para detener la ocupación irregular y proteger las zonas de captación.