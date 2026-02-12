Refuerza Coatepec brigadas de vacunación ante brotes de sarampión en el país

febrero 12, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El alcalde de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, anunció un intenso operativo de salud que incluye vacunación casa por casa y en centros educativos para combatir el avance del sarampión.

Pese a que el municipio no registra casos oficiales hasta el momento, el munícipe destacó que el gobierno local decidió actuar de manera proactiva debido al incremento de brotes en estados como Jalisco, Puebla y la Ciudad de México.

«En Coatepec tomamos la decisión de reforzar esta estrategia. Ayer vacunamos a más de 900 personas en el campo López Mateos y no nos detendremos», afirmó Luna Hernández.

El gobierno municipal tomó la decisión de reforzar la estrategia mediante la contratación directa de enfermeros que realizan recorridos casa por casa, además de implementar brigadas en centros educativos y comunidades como Las Lomas y Pacho Viejo.

La campaña masiva, que ya logró inmunizar a más de 900 personas en una sola jornada en el campo deportivo López Mateos, busca garantizar la inmunidad de rebaño en la región.

El alcalde detalló que la estrategia oficial contempla a personas desde el primer año de edad hasta los 49 años, sin embargo, aseguró que existe abasto suficiente para vacunar a cualquier ciudadano que lo solicite fuera de ese rango.

Nacho Luna exhortó a la población a acudir a los módulos instalados en el Palacio Municipal, el IMSS o el Centro de Salud, y recomendó mantener el uso de cubrebocas en concentraciones públicas, aunque su uso no sea obligatorio por el momento.