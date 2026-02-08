Inician habilitación de drenaje en Coatepec tras años de afectación ambiental

febrero 8, 2026

Juan David Castilla

Tras un prolongado periodo de afectaciones por la ruptura de tuberías en la zona del Espinal Bajo, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Coatepec inició formalmente los trabajos de reparación y mantenimiento del subcolector sanitario Tecozolco.

Sergio González, vecino de la localidad y gestor de esta mejora, expresó su agradecimiento por la respuesta de las autoridades ante una problemática que, según sus declaraciones, persistió durante varios años, provocando la contaminación directa de las áreas boscosas circundantes.

«Agradezco la atención pronta para resolver la contaminación del subcolector… que ya llevaba algunos años contaminando esta zona boscosa del Espinal Bajo», señaló González durante un recorrido por el sitio de las obras.

Los trabajos consisten en la rehabilitación de la infraestructura dañada y el mantenimiento integral del sistema de drenaje para prevenir futuras fugas de aguas negras.

El vecino destacó la labor del director de la CMAS y del personal operativo que se ha desplegado en la zona para detener el impacto ambiental negativo.

Con esta intervención, se espera que el ecosistema local comience su proceso de recuperación, brindando tranquilidad a los habitantes que por mucho tiempo denunciaron el deterioro de los recursos naturales en esta sección de Coatepec.