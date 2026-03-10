Más de 150 alumnos se quedarían sin guardería en Coatepec

marzo 10, 2026

Protesta la comunidad escolar por el cierre repentino de la escuela.

Juan David Castilla/Xalapa. La comunidad de la guardería “Papalote” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coatepec protestaron la mañana de este martes para denunciar que pretenden cerrar repentinamente el plantel.

Héctor Quintanar, administrador único de la institución, denunció que la notificación fue entregada de manera sorpresiva la tarde del lunes, impidiendo cualquier derecho de defensa o la oportunidad de corregir observaciones derivadas de una visita técnica previa.

informó que el lunes a las 14:30 de la tarde recibieron un oficio por parte de la Jefatura de Servicios de Salud y la Coordinación de Guarderías, notificando el cierre de la institución a partir de este martes 10 de marzo.

Esta determinación afecta directamente a 150 familias que dependen del servicio de cuidado infantil, así como a una plantilla laboral de 42 personas que hoy enfrentan la pérdida de su empleo.

Con 15 años de trayectoria en el municipio, la administración de la guardería sostiene que siempre ha operado bajo los lineamientos legales y de seguridad vigentes, por lo que consideran injusto el cese de operaciones de un día para otro sin considerar el impacto social en la región.

Durante la movilización, se hizo un llamado urgente a las autoridades del IMSS para abrir una mesa de diálogo que permita evaluar la situación técnica del plantel y garantizar la continuidad del servicio para los menores y la estabilidad de las trabajadoras.

El administrador explicó que el cierre deriva de una inspección realizada el pasado 25 de febrero. Sin embargo, denunció que las autoridades no permitieron un periodo para subsanar las supuestas anomalías detectadas ni ofrecieron un derecho de réplica antes de ejecutar la cancelación del contrato.

«Pedimos que se nos escuche y se nos dé la oportunidad de demostrar que la guardería es segura», enfatizó Héctor Quintanar durante la protesta.

La guardería se ubica sobre la calle Terán, en el centro histórico del Pueblo Mágico de Coatepec.