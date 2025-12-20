diciembre 20, 2025

El frente núm. 22 se desplazará hacia el oriente del golfo de México y dejará de afectar al país.

Una vaguada en altura y un canal de baja presión mantendrán lluvias y chubascos en el sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca (noreste), Chiapas (este y sureste) y Quintana Roo (sur y sureste); asimismo, se pronostica viento de componente norte con rachas de 60 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, velocidades que disminuirán en el transcurso de la tarde.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera se posicionará sobre el noroeste mexicano y propiciará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del territorio nacional, así como el incremento de las temperaturas máximas en esas regiones.

Pronóstico de lluvias para hoy 20 de diciembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca (noreste), Chiapas (este y sureste) y Quintana Roo (sur y sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Las lluvias fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes a muy fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Durante la mañana del sábado, existen condiciones para la formación de nieblas en los municipios de San Quintín y Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, B.C.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 20 de diciembre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa (costa), Nayarit (costa), Jalisco (costa), Colima (costa), Michoacán (costa), Guerrero (costa), Oaxaca (costa) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 20 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (norte), Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 20 de diciembre de 2025:

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h, disminuyendo por la tarde: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h: Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, disminuyendo gradualmente por la tarde: golfo de Tehuantepec.

Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas, brumoso con bancos de niebla dispersos.

Por la tarde ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 21 a 23 °C.

Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h.

Cielo parcialmente nublado; sin lluvia en Baja California y Baja California Sur.

Por la mañana, bancos de niebla en el norte y occidente de la península; ambiente fresco y frío a muy frío en zonas serranas de Baja California.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en Baja California.

Cielo despejado; sin lluvia en Sonora y Sinaloa.

Por la mañana, bancos de niebla dispersos, ambiente fresco y frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Sonora.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento de componente oeste de 5 a 15 km/h en la región, con rachas de hasta 30 km/h en zonas costeras.

Cielo medio nublado durante el día con probabilidad de lluvias aisladas en Michoacán y sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas serranas de Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Oaxaca (noreste) y Chiapas (este y sureste); las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Lluvias aisladas en Guerrero.

Por la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas serranas.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), disminuyendo por la tarde; y viento de dirección variable con rachas de hasta 30 km/h en el resto de la región.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; chubascos en Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas) y Tabasco, todas con posibles descargas eléctricas.

Sin lluvia en Tamaulipas.

Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco y frío con posibles heladas en la zona montañosa de Veracruz.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, y de componente sur con rachas de 30 a 40 km/h en Tamaulipas.

Cielo nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo (sur y sureste), las cuales podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida; chubascos en Campeche y Yucatán.

Las lluvias se acompañarán con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por la mañana, bancos de niebla en San Luis Potosí y ambiente frío en la región, así como muy frío con heladas en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes; y gélido con heladas en sierras de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente templado; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Cielo parcialmente nublado durante el día con lluvias aisladas en Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Sin lluvia en Guanajuato y Querétaro.

Por la mañana ambiente fresco y frío con posibles heladas en zonas altas de la región.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h.