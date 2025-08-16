Lluvias puntuales fuertes en Veracruz

agosto 16, 2025

Este día, el monzón mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste del país, y lluvias con chubascos en Baja California Sur. Canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el occidente del territorio mexicano, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, centro y sur del territorio nacional; y con posible caída de granizo en el occidente de México. La onda tropical núm. 23, se desplazará al sur de la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en altura que se desplazará sobre el sureste y el oriente mexicano, y con el ingreso de humedad del golfo de México, océano Pacífico y mar Caribe, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas. La onda tropical núm. 22, se desplazará hacia el oeste dejando de afectar al país. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte de la República Mexicana, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo

Pronóstico de lluvias para hoy 16 de agosto de 2025:



Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Zacatecas, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 16 de agosto de 2025:



Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Guanajuato (norte), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.





Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 16 de agosto de 2025:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento para hoy 16 de agosto de 2025:



Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Campeche; y con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, se prevé ambiente fresco en la región; frío y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, con lluvias y chubascos en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta. Asimismo, las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Baja California, cielo medio nublado a nublado con chubascos y descargas eléctricas en Baja California Sur. Por la mañana, bancos de niebla en la costa occidental de Baja California y noroeste de Baja California Sur; ambiente templado a cálido, y frío con temperaturas menores a 5 °C en sierras de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, y extremadamente caluroso en el noreste de Baja California. Viento del noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California y con posibles tolvaneras en la región.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Sonora y Sinaloa, acompañadas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo; así mismo, podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente cálido y durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste de Sonora y Sinaloa. Viento de componente oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora y viento de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit y Jalisco, así como lluvias fuertes en Colima y Michoacán, acompañadas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo; así mismo, podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente fresco a templado y durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes en Guerrero, acompañadas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo; así mismo, podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente fresco a templado y durante la tarde, ambiente cálido, y caluroso a muy caluroso en la región. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca y de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en el resto de la región.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz y Tabasco, acompañadas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo; así mismo, podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Chubascos con descargas eléctricas en Tamaulipas. Por la mañana, ambiente cálido y durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, y muy caluroso en el oeste de Tamaulipas. Viento del este y sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Tabasco, y de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en el resto de la región.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento; así mismo, podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, y originar encharcamientos e inundaciones. Por la mañana, ambiente cálido y durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento del noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Campeche, y de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, así como fuertes en Zacatecas, acompañadas con fuertes rachas de viento y posible caída de granizo; así mismo, podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente templado a cálido en la región, y frío con temperaturas menores a 5 °C en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde ambiente cálido a caluroso en la región, y muy caluroso en el noreste de Chihuahua y este de Nuevo León. Viento del sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, y de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Aguascalientes.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Guanajuato, acompañadas con fuertes rachas de viento y posible caída de granizo; así mismo, podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente templado a cálido, así como ambiente frío en sierras de Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Querétaro, Hidalgo y Puebla, y de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en el resto de la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Chapala, Jal., 25.0; Tula de Allende, Hgo., 23.0; Mocorito, Sin., 23.0; Cuauhtémoc, Chih., 20.0; Tecomán, Col., 13.0; Mérida, Yuc., 12.0; Ocoyoacac, Edo. Méx., 10.0 y Cuajimalpa de Morelos, CDMX, 10.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ejido Nuevo León, B.C., 44.7; Hermosillo, Son., 41.5; Piedras Negras, Coah., 40.0; Ciudad Victoria, Tamps., 39.2; Culiacán, Sin., 37.8; Ciudad Constitución, B.C.S. y Mérida, Yuc., 37.6; Salina Cruz, Oax., 37.4; Ríoverde, S.L.P., 36.7; Villahermosa, Tab., 36.5; Arriaga, Chis., 36.2; Acapulco, Gro., 36.0 y Tacubaya, CDMX, 24.8.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Tlaxcala, Tlax., 9.4; Tulancingo, Hgo. y Toluca, Edo. Méx., 11.0; Puebla, Pue., 12.2; Zacatecas, Zac., 13.5; San Cristóbal de las Casas, Chis., 13.9; Aguascalientes, Ags. y Tacubaya, CDMX, 14.2; y Huajuapan de León, Oax., 14.8.