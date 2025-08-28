Lluvias muy fuertes en Veracruz
agosto 28, 2025
Este día, el monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre Baja California Sur, propiciarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit. Por otra parte, la corriente en chorro subtropical sobre el noroeste de México y los remanentes de Juliette ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California. A su vez, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur del país. Simultáneamente, la onda tropical núm. 27 se desplazará sobre el sureste mexicano y aunado a un canal de baja presión, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en la región mencionada, incluida la península de Yucatán; con lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Adicionalmente, la onda tropical núm. 26 dejará de afectar a México. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas de 40 a 45 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en zonas de Jalisco (sur y suroeste), Colima (centro, este y sur), Michoacán (suroeste y sur), Guerrero (suroeste y sur) y Oaxaca (sur); y dará inicio en Coahuila (centro y norte), Nuevo León (sur) y Tamaulipas (oeste y sur).
Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo
Pronóstico de lluvias para hoy 28 de agosto de 2025:
Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (suroeste), Chiapas (este y sur) y Tabasco (este y sur).
Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Campeche (suroeste).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Zacatecas, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Yucatán y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.
Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 28 de agosto de 2025:
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.
Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 28 de agosto de 2025:
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Pronóstico de viento y oleaje para hoy 28 de agosto de 2025:
Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Campeche y Yucatán.
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas occidentales de la península de Baja California, así como en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Pronóstico por regiones:
Valle de México: Cielo nublado la mayor parte del día. Durante la mañana, ambiente fresco y bruma en la región; frío en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 19 a 21 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, así como fuertes en Baja California, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente templado a cálido, fresco en sierras de la región y bancos de niebla en zonas de Baja California Sur. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península.
Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora y Sinaloa; dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Por la mañana, ambiente cálido y templado en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente muy caluroso en la región. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora y rachas de hasta 50 km/h en Sinaloa.
Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán, así como lluvias fuertes en Colima, dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este, centro y sur) y Michoacán (suroeste y sur). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (suroeste) y Chiapas (este y sur), así como lluvias muy fuertes en Guerrero, dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco a templado y bancos de niebla en la región. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en Guerrero (suroeste y sur) y Oaxaca (sur). Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo e istmo de Tehuantepec, y viento de dirección variable con rachas de 40 a 60 km/h en Chiapas, y rachas de viento de hasta 45 km/h en Guerrero. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas en Tabasco (este y sur), así como lluvias muy fuertes en Veracruz, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Chubascos en Tamaulipas. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco a templado y cálido a caluroso por la tarde. A partir de este día dará inicio una onda de calor en Tamaulipas (oeste y sur). Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y rachas de hasta 45 km/h en Veracruz y Tabasco.
Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche (suroeste), así como fuertes en Yucatán y Quintana Roo, todas con descargas eléctricas; dichas lluvias podrían generar encharcamientos e inundaciones. Por la mañana, ambiente cálido. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Campeche y Yucatán; así como rachas de hasta 50 km/h en Quintana Roo.
Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, así como fuertes en Zacatecas; dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente templado a cálido, así como frío en sierras de Durango. Por la tarde, ambiente caluroso en la región. A partir de este día dará inicio una onda de calor en Coahuila (centro y norte) y Nuevo León (sur). Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas; así como rachas de hasta 50 km/h en Durango y Aguascalientes.
Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Morelos y Puebla, dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Chubascos en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Guanajuato. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco en la región, así como frío con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Querétaro, Hidalgo y Puebla; así como rachas de hasta 45 km/h en el resto de la región.
Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:
La Paz, B.C.S., 59.0; Champotón, Camp., 44.0; Amatán, Chis., 37.0; Valladolid, Yuc., 35.0; Contepec, Mich., 32.0; Las Choapas, Ver., 25.0; Durango, Dgo., 22.0; Milpa Alta, CDMX, 20.2 y Ocoyoacac, Edo. Méx., 9.2.
Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:
Ejido Nuevo León, B.C., 41.6; Piedras Negras, Coah., 39.5; Hermosillo, Son., 39.0; Choix, Sin. y Valladolid, Yuc., 38.0; Ciudad Constitución, B.C.S. y Ciudad Victoria, Tamps., 37.5; Monterrey, N.L., 36.9; Campeche, Camp. y Puerto Ángel, Oax., 36.6; Manzanillo, Col., 36.1 y Tacubaya, CDMX, 21.2.
Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:
Toluca, Edo. Méx., 11.0; Tlaxcala, Tlax., 12.0; Puebla, Pue., 13.0; Pachuca, Hgo., 13.2; San Cristóbal de las Casas, Chis., 13.9; Durango, Dgo., 14.4 y Tacubaya, CDMX, 15.0.