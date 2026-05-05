Niega Gobernadora Nahle cualquier contacto con Alito, Meade o Yunes Landa
mayo 5, 2026
Yhadira Paredes/El Lencero, Emiliano Zapata, Ver.- Nunca ha habido una reunión o acercamiento con el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, o con el diputado, ahora ex priista, Héctor Yunes Landa, para solicitar apoyo para la aprobación del presupuesto estatal del 2025, aseguró la gobernadora Rocío Nahle García.
En entrevista, la mandataria rechazó así las declaración del Yunes Landa, quien el lunes informó de su renuncia al partido tricolor por diferencias con el dirigente nacional.
Ante los dichos del diputado local, en el sentido de que hubo un intento de acuerdo político previo a la votación del paquete económico, Nahle García fue clara al decir que nunca ha tenido comunicación con lidere priistas.
“No, yo no he hablado ni con Meade ni con Alito, con nadie; con Héctor Yunes es un diputado local de Veracruz, se les pidió a todos los diputados locales que apoyaran para el presupuesto, pero yo no hablo ni con Meade ni con Alito ni con ningún líder político de alguna otra fracción”.
Nahle García indicó que ella es respetuosa y mantiene su papel de Gobernadora para todos los veracruzanos, manteniéndose al margen de cualquier ideología.