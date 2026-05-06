Aumento salarial a burócratas se verá reflejado este mismo mes de mayo

mayo 6, 2026

Yhadira Paredes/ Xalapa, Ver.- El aumento anunciado por la gobernadora Rocío Nahle García

del 7.5 por ciento para los trabajadores del Ejecutivo Estatal se tendrá que hacer efectivo este mismo mes de mayo.

La mandataria refirió que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) deberá dispersar lo correspondiente al retroactivo al mes de enero entre la quincena del 15 o del 30 de este mes.

“Este mes se debe de ver ya reflejado, yo dije que es de enero hacia acá, no se si el día 15 o el día 30 pero debe quedar este mes”, aseveró la gobernadora Nahle.

El pasado lunes se dio a conocer que se determinó autorizar un incremento salarial para este 2026 para los burocratas estatales del 7.5 por ciento, con retroactivo al mes de enero, en el caso de las mujeres que ganen menos de dos salarios mínimos, el aumento será de 9.5 por ciento.

Asimismo, en el caso de las y los policías de la Secretaría de Seguridad Pública, el aumento fue del 15 por ciento a su salario y para los maestros estatales se esperará a que la Federación otorgue el aumento el 15 de mayo, a fin de dar ella mismo a los trabajadores de la educación de Veracruz.