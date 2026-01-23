La IA redefine el futuro del consumo: hacia cadenas de suministro más ágiles, resilientes y humanas

enero 22, 2026

Globant, compañía nativa digital que ayuda a las organizaciones a liderar en un futuro impulsado por la tecnología digital y la inteligencia artificial, presentó hoy su nuevo informe “Consumer Goods & Manufacturing impulsados por IA”. La adopción de IA en el sector de bienes de consumo masivo (CPG) no es solo una tendencia, sino una necesidad estratégica. Las compañías están acelerando sus inversiones y redefiniendo su manera de operar, impulsadas por el potencial de la IA para optimizar procesos, anticipar disrupciones y generar valor a gran escala.

“La IA está transformando la manera en que gestionamos la cadena de suministro y las operaciones. No hablamos solo de optimización, sino de resiliencia, agilidad y capacidad de anticipación en un mercado cada vez más turbulento. Los resultados iniciales son prometedores, pero requieren tiempo, disciplina y un proceso de integración riguroso para desplegarse a gran escala. Las empresas que integren la IA en todas sus funciones podrán liberar al talento humano para enfocarse en la innovación y en crear valor real para los consumidores”, explica Santiago Noziglia, CEO del Retail, CPG & Automotive AI Studio en Globant.

Según Boston Consulting Group, solo el 5% de las compañías a nivel global está logrando capturar valor de la IA a gran escala, mientras que la IA agéntica (por ejemplo, copilotos generativos) ya representa el 17% del valor total generado por la tecnología. Estos datos confirman que los primeros adoptantes con modelos operativos sólidos obtienen ventajas desproporcionadas.

Casos de uso que marcan el camino

El informe de Globant identifica cinco áreas críticas donde la IA ya está mostrando resultados concretos:

1. Orquestación en tiempo real de la cadena de suministro

Las empresas enfrentan una creciente volatilidad por disrupciones logísticas, fluctuaciones de materias primas y cambios en las preferencias del consumidor. Con un orquestador de IA, los equipos cuentan con información en tiempo real, análisis predictivos y recomendaciones automatizadas que permiten tomar decisiones rápidas y acertadas, mejorando la eficiencia operativa y la coordinación con socios y distribuidores.

2. Previsión de la demanda

Los modelos de IA procesan datos históricos, estacionalidad, movimientos de la competencia e impactos promocionales para ofrecer predicciones de demanda de gran precisión. Esto permite optimizar los niveles de inventario, reducir desperdicios y planificar la producción de manera más inteligente.

3. Gestión y colaboración con proveedores

La IA automatiza tareas repetitivas y administrativas, como conciliación de facturas o gestión de cumplimiento normativo, liberando a los equipos para concentrarse en actividades estratégicas. Esta evolución impulsa cadenas de suministro más ágiles, colaborativas y resistentes.

4. Agentes de IA en fábricas

Los agentes de IA, combinados con datos de IoT y análisis predictivo, anticipan fallos antes de que ocurran y guían a los operarios en la resolución eficiente de problemas. Esto fortalece la continuidad productiva y mejora la capacidad de respuesta ante imprevistos.

5. Compras inteligentes

Las herramientas de compras basadas en IA monitorean el rendimiento de los proveedores, las tendencias de mercado y las fluctuaciones de precios en tiempo real, permitiendo decisiones más informadas y fortaleciendo la competitividad de las empresas.

De acuerdo con el IBM Institute for Business Value (2025), más del 80% de las empresas de productos de consumo consideran a la IA generativa como transformadora y avanzan en casos de uso como creación de contenidos, analítica predictiva y automatización de la cadena de suministro.

El momento de actuar es ahora

Demorar la adopción de IA implica quedar rezagados frente a competidores que ya optimizan costos, toman decisiones en tiempo real y construyen cadenas de suministro resilientes. Como muestran los estudios de Gallup (2025), el uso de IA entre empleados casi se duplicó en dos años, aunque muchas organizaciones aún carecen de una estrategia clara para su despliegue a escala.

El verdadero valor no proviene de promesas de impacto inmediato, sino de la capacidad de integrar la IA de manera responsable, con foco en la colaboración humano-máquina y en la generación de resultados medibles.

“El futuro de los bienes de consumo lo definirán las empresas que apliquen la IA con visión estratégica. Se trata de establecer una buena gobernanza, elegir los casos de uso correctos, avanzar paso a paso y mirar más allá de la eficiencia para crear verdadero valor”, concluye Noziglia.