Se contratarán más especialistas en CRISVER, anuncia la gobernadora 

abril 9, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García anunció una inversión en la rehabilitación de las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (CRISVER), ubicado en la ciudad de Xalapa, así como para la contratación de más médicos especialistas para la atención de la población.

La mandataria visitó el CRISVER, donde la directora Monserrat Murrieta Morena le solicitó su apoyo para que se autorizara dar mantenimiento a este centro.

“Pero también nos solicitó ampliar la consulta médica para recibir más gente, ya se lo autorizamos, más médicos, más terapeutas, fisioterapeutas para atender a más gente”.

Y es que, dijo, el CRISVER fue creado para atender a todos los veracruzanos y veracruzanas que lo necesiten, con la ampliación de turnos y poder así reducir la lista de espera.

Actualmente, el centro de rehabilitación opera con 106 especialistas que atienden a los pacientes de lunes a viernes de 7 de la mañana a las 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde.