Morena va por desafuero de Maru Campos por caso de agentes de la CIA

mayo 12, 2026

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que su partido iniciará un proceso de juicio político para desaforar a la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, por comprometer la estrategia de seguridad del estado, infringiendo leyes mexicanas y tratados internacionales en materia de cooperación agencias de seguridad extranjeras.

⇒ Ello, derivado de los hechos ocurridos en la Sierra Tarahumara, donde dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) perdieron la vida, situación que Morena calificó como una posible violación a la soberanía nacional.

En conferencia de prensa, desde la ciudad de Chihuahua, Montiel Reyes afirmó que, por parte del Gobierno de Chihuahua, no se asiste a la mesa de seguridad nacional que se lleva a cabo desde el Gobierno federal. Por lo que responsabilizó directamente al gobierno de Maru Campos de lo que sucede en materia de seguridad en el estado.

La líder de Morena señaló que existe una fuerte exigencia ciudadana para que la gobernadora comparezca públicamente y dé su versión sobre los hechos. “En Chihuahua debemos mantener acciones de movilización para promover el juicio de desafuero a la gobernadora”, declaró.

“Lo que aquí ha ocurrido es que se han infringido las leyes nacionales e internacionales. Nosotros mantenemos un esquema de cooperación –México con Estados Unidos– en materia de cooperación y estrategias, pero estableciendo claramente que la operación en territorio solo es de México y de sus instituciones de seguridad. Por eso, nosotros vamos a pedir el juicio político, pero lo vamos a acompañar de la movilización social”, apuntó.

La dirigente morenista adelantó que el próximo sábado se llevará a cabo una marcha de protesta para exigir a la gobernadora Maru Campos que rinda cuentas a la ciudadanía. La movilización está convocada para las 16:00 horas, partiendo desde la Glorieta de Francisco Villa con destino a la Plaza del Ángel.