Aguas abiertas Veracruz: El camino hacia la Olimpiada Nacional 2026

enero 30, 2026

Fer Hernández/Veracruz. Las aguas abiertas de Veracruz iniciarán formalmente su calendario competitivo con la primera etapa del Circuito Nacional en Epatlán, Puebla, en donde habrá seis plazas para la Olimpiada Nacional 2026 en las diferentes categorías en disputa.

Mario Vázquez Honorato, presidente de la Asociación de Natación y Aguas Abiertas de Veracruz (ANAAV), destacó que este evento, a desarrollarse el 31 de enero y primero de febrero, representa este primer filtro del año en curso.

La prueba de aguas abiertas para Veracruz será en knock out

Cinco representantes veracruzanos, liderados por la medallista de oro Elia Victoria Ríos Gómez, buscarán su pase en territorio poblano.

El equipo se completa con Santiago Landgrave, Axel Leonardo Castilla, Fátima Shaiel Granados y Valeria Ruiz en esta expedición deportiva.

«Participan en una modalidad nueva que es knockout, lo cual nos da muchas posibilidades de poder clasificar», dijo Vázquez Honorato.

La innovadora modalidad consiste en tres etapas eliminatorias de mil 500, mil y 500 metros, con solo 20 minutos de descanso entre nados y en las que irán sólo quedando los mejores en la última distancia filtro.

Clasificatorio nacional en Veracruz y Catemaco

Aquellos atletas que no logren su lugar en Puebla, podrán participar en el selectivo masivo de Catemaco el 22 de febrero, que repartirá ocho plazas a la Olimpiada Nacional.

El Campeonato Nacional de Aguas Abiertas tendrá también como sede a Veracruz el próximo 12 de abril, y ahí se repartirán los sitios finales que irán a la Olimpiada Nacional.

Vázquez Honorato enfatizó que el objetivo es consolidar la masividad de la natación veracruzana en estos eventos de alto rendimiento.

¿Qué otras sedes habrá?

Aunque el serial tocará entidades como Guerrero y Morelos en su calendario, los veracruzanos hallaron como opciones factibles los estados de Quintana Roo y Yucatán para encontrar más plazas.

Así que el 22 de febrero estarán en Puerto Morelos y el 14 y 15 de marzo en Puerto Progreso, que repartirán ocho y cinco plazas, respectivamente hacia el Campeonato Nacional de Veracruz.

Capacitación para jueces de natación

Jueces veracruzanos en certificación nacional también forman parte de la estrategia de crecimiento de la asociación para este año.

Diez oficiales estatales viajarán a Monterrey del nueve al 11 de febrero para obtener certificaciones que eleven la calidad de los eventos locales.

«Buscando obtener un cuerpo de asociación veracruzana y poder organizar eventos con mayor calidad», añadió el presidente de la ANAAV.

Este avance permitirá que las competencias en el estado estén regidas por jueces propios altamente capacitados bajo el reglamento nacional.

