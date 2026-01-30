La natación de Veracruz, con 19 clasificados a Olimpiada Nacional 2026

enero 29, 2026

Fer Hernández/Xalapa. La natación de Veracruz ya tiene su primera lista de competidores que buscarán la gloria deportiva en la próxima Olimpiada Nacional 2026 en Guanajuato.

Con una delegación compuesta por 19 destacados atletas, el estado ha registrado un total de 64 participaciones individuales en diversas categorías.

La natación de Veracruz y sus promesas en categorías juveniles

Miriam Juliette Rios Martínez, de apenas 13 años, competirá en cuatro pruebas clave, destacando los 100 y 200 metros mariposa. Asimismo, Leah Nahomi Cardoza Martinez enfrentará un exigente calendario de siete eventos, desde velocidad hasta los 400 combinado.

La delegación veracruzana destaca por la presencia de jóvenes talentos que dominan múltiples estilos competitivos.

Los veteranos buscan el podio en fondo

Ramses Miranda Vidal y Luis Mario Guzman Delfin, ambos de 22 años, son los representantes de mayor experiencia en los 1500 libres. Su preparación se enfoca en las pruebas de resistencia, donde Veracruz ha mantenido un nivel competitivo alto.

Quieren destacar en las pruebas de velocidad

Karla Guadalupe Vidal Soberano se perfila como una de las nadadoras más versátiles al inscribirse en seis competencias individuales. Entre sus pruebas principales figuran los 50 metros libres y mariposa, donde buscará reafirmar su potencia en el agua.

Mientras que Leonardo Yopihua Andrade también fortalecerá al equipo varonil de 17 años con su participación en cuatro pruebas de media y larga distancia. El equilibrio entre juventud y experiencia en el equipo veracruzano promete una buena actuación en la justa nacional.

¿Lograrán estos atletas superar el récord de medallas del estado en Guanajuato? ¡Comparte esta nota y apoya el talento de los nadadores veracruzanos!