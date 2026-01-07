Instalarán esta semana comité para revisar proceso de entrega-recepción en Xalapa

enero 7, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego, informó que durante esta semana se conformará el comité especial del proceso de entrega-recepción, el cual tendrá como objetivo analizar la información recibida y determinar si existen anomalías en la administración municipal saliente.

La edil explicó que este órgano será el encargado de elaborar el dictamen correspondiente sobre el estado en que fueron recibidas las áreas del Ayuntamiento.

“Vamos a sesionar esta semana, me parece que el viernes, para instalar nuestra comisión especial; este comité será el que haga el dictamen sobre el proceso de recepción, sobre lo que nos dejaron”, señaló.

Griego precisó que, conforme a la ley, el comité contará con un plazo de 30 días para emitir su dictamen, por lo que su integración deberá ser aprobada previamente por el Cabildo.

La presidenta municipal adelantó que, de manera preliminar, se detectaron camiones recolectores de basura fuera de servicio, situación que ya comenzó a ser atendida por las áreas correspondientes.

“Encontramos algunos camiones de la basura que no están en servicio, ya se tomaron cartas en el asunto”, indicó.

Agregó que, ante esta situación, el Ayuntamiento implementa estrategias emergentes de recolección, incluso durante los fines de semana, aunque reconoció que se requiere contar con la infraestructura adecuada.

“Estamos implementando una estrategia de recolección los domingos, pero necesitamos los camiones y la infraestructura necesaria para hacer una buena recolección”, expresó.