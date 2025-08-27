INE en Veracruz desconoce qué pasará con cargos vacantes en el Poder Judicial Federal

agosto 27, 2025

Xalapa, Ver.– El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, afirmó que desconoce qué sucederá con los espacios de personas juzgadoras que resultaron electas el pasado 1 de junio, pero que no recibieron la constancia de mayoría como juezas y jueces del Poder Judicial Federal.

El funcionario precisó que, en el caso de la delegación del INE, la responsabilidad concluye con la organización de la elección y entrega de constancias, sin tener injerencia en las resoluciones posteriores que llevaron a revocar algunos nombramientos.

El próximo 1 de septiembre, 32 personas juzgadoras —entre magistradas, magistrados, juezas y jueces de distrito— rendirán protesta como integrantes del Séptimo Circuito Judicial, que corresponde a Veracruz y Tabasco.

Sin embargo, tras el cómputo nacional, se registraron casos que complicaron la integración:

Ricardo Jiménez Galicia, electo como juez de distrito en la especialidad laboral del distrito judicial 2, fue inicialmente considerado inelegible, pero tras impugnar obtuvo su constancia.

Héctor Ulises Orduña, electo como juez del distrito 2 en la especialidad mixta, fue declarado inelegible por enfrentar prisión preventiva acusado de abuso sexual en Poza Rica. Se declaró vacante ese espacio.

En atención a una sentencia del TEPJF, se reconoció a Rosa María Viveros Villegas como jueza del distrito 1, en materia laboral.

De esta forma, únicamente el juzgado mixto del distrito 2 quedó vacante, sin que hasta ahora se nombre a la persona que deberá entrar en funciones el 1 de septiembre.

Al ser cuestionado sobre el procedimiento a seguir, Cervantes Martínez señaló:

“Nosotros organizamos la elección, dimos los resultados y a partir de esos resultados entregamos constancias de mayoría donde procediera. Esa fue nuestra función; lo demás, lo tendrá que organizar el Poder Judicial”.

El delegado recordó que en 2026 el INE deberá organizar una segunda elección federal de personas juzgadoras, para renovar la mitad de los cargos que quedaron pendientes del proceso del pasado 1 de junio, cuando en Veracruz se eligieron 32 juezas y jueces federales, además de ministros de la Corte e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.

“Se renovará la segunda mitad de los cargos que quedaron pendientes. En el ámbito local, Veracruz también tendrá que renovar la mitad de su estructura, mientras que en Puebla iniciará el proceso completo”, concluyó.