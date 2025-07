Inauguran comedor comunitario en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

julio 29, 2025

Como parte de la iniciativa ‘Comedores del Humanismo’, el gobernador Eduardo Ramírez dio el banderazo de salida a las nuevas unidades móviles que recorrerán diversas colonias de Tuxtla Gutiérrez, e inauguró el cuarto comedor fijo en la colonia Democrática, donde reiteró que el objetivo es garantizar el derecho a una alimentación sana y nutritiva.

El mandatario estatal indicó que los comedores móviles también acudirán a los hospitales de especialidades de Tuxtla Gutiérrez, estrategia que se replicará en Tapachula y otros municipios. Señaló que se busca consolidar este esfuerzo como una política pública que respalde la economía de quienes cuidan a familiares enfermos.

“Queremos que los comedores funcionen y funcionen bien para la gente. Esto lo hacemos con un compromiso social muy sentido. Yo no quiero que me recuerden como el gobernador que le ganó la batalla a la violencia. Quiero que me recuerden como el gobernador humanista, el amigo, un miembro de la familia”, expresó.

Los comedores fijos se encuentran en las colonias CCI, Democrática, Patria Nueva y 6 de Junio, en Tuxtla Gutiérrez. Estos han beneficiado a la fecha a 14 mil 300 personas y entregado más de 65 mil 500 comidas calientes.

Por su parte, el secretario del Humanismo, Francisco Chacón, dijo que más que un espacio para comer, los denominados Comedores del Humanismo se han convertido en centros comunitarios donde se construyen lazos y se fortalece la cohesión social.

En la colonia Democrática, fundada en 1995, viven más de dos mil 800 habitantes y es catalogada como un asentamiento de alta marginación. “Con este comedor, se da un paso firme contra la carencia alimentaria y la mejora del bienestar comunitario“, afirmó Chacón.

⇒ Durante la inauguración se entregaron 500 comidas, en un menú de pollo con mole, arroz, frijoles y agua de frutas sin azúcar. “Alimentos nutritivos y equilibrados, pensados para cuidar la salud de las personas”, indicó la Secretaría del Humanismo.