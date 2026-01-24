Homicidios dolosos han bajado 28% en Veracruz: García Harfuch

enero 23, 2026

En lo que va del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reporta una reducción de 28 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos en Veracruz, aunque la caída en los delitos de alto impacto en general fue de apenas 0.3 por ciento, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la Mañanera del Pueblo, realizada este viernes desde el estado de Veracruz, el funcionario federal destacó que en los últimos 16 meses, de septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, se pasó de un promedio diario de 3.13 a 2.48 homicidios dolosos en la entidad.

⛓️‍???? García Harfuch también destacó la reducción de otros delitos en Veracruz y la aprehensión de personas ligadas a organizaciones criminales.

“En el promedio diario de delitos de alto impacto en los últimos ocho años, la tendencia también es a la baja, si se compara 2024 contra 2025, se observa una reducción del 0.3 por ciento al pasar del 20.6 a 20.5. En el estado de Veracruz han sido detenidas tres mil 571 personas por delitos alto impacto. También destacan detenciones relevantes de líderes y operadores criminales vinculados con secuestro, extorsión, homicidio”, añadió.

García Harfuch indicó que en lo relacionado con el delito de extorsión, del 6 de julio al 31 de diciembre del año pasado, se capturó a 49 personas ligadas a este ilícito, seis de ellas consideradas como “objetivos prioritarios”, se abrieron 288 carpetas de investigación y se deshabilitaron 4 mil 621 líneas telefónicas con denuncias.

⛓️‍???? Entre los detenidos, afirmó, hay tres policías municipales de Coatepec y el director de seguridad pública de Papantla.

“También en materia hidrocarburo se realizaron las siguientes acciones: en vigas de Ramírez aseguraron 933 mil litros de hidrocarburos; 64 vehículos; tres cisternas y un predio relacionado con un grupo criminal. En otra acción, también se realizaron seis cateos deteniendo a 10 personas más con dos armas largas, granadas, cartuchos y más de un millón de litros de hidrocarburos”, apuntó.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, indicó que en Veracruz, las Mesas de Paz tuvieron 281 sesiones y 4 mil 828 regionales, en las que se suscribieron 2 mil 889 acuerdos. Se llevaron a cabo 386 Jornadas por la Paz en las que participaron más de 77 mil personas. Además, con Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, se intercambiaron de forma voluntaria 230 armas de fuego por dinero en efectivo.