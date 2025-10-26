Mantienen suspensión de clases en 8 municipios de la zona norte por contingencia

Mantienen suspensión de clases en 8 municipios de la zona norte por contingencia

octubre 26, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Se mantiene la suspensión de clases en ocho municipios de la zona norte que se mantienen en contingencia por las afectaciones de las lluvias registradas el pasado 10 de octubre.

La Secretaría de Protección Civil del Estado informó que se mantiene la suspensión de clases en Álamo Temapache, Coatzintla, El Higo, Ilamatlán, Poza Rica, Texcatepec, Zacualpan y Zontecomatlán.

Además, dio a conocer que en otros municipios de la zona norte, la Secretaría de Educación de Veracruz se reserva el derecho de cancelación de actividades escolares si algún plantel presenta observaciones estructurales.

Lo anterior, en seguimiento a los trabajos de recuperación, se extenderá la suspensión, se extenderá la suspensión de clases y actividades escolares para todos los niveles en los siguientes municipios.