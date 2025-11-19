Gobernadora Rocío Nahle se suma al diálogo federal para fortalecer el IMSS-Bienestar

noviembre 19, 2025

Xalapa., Ver., miércoles 19 de noviembre de 2025.- La gobernadora Rocío Nahle García, participó en la reunión convocada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con mandatarias y mandatarios de los estados integrados al IMSS-Bienestar, con el propósito de revisar los avances y la consolidación del modelo nacional de salud.

El encuentro, celebrado en Palacio Nacional y que se prolongó por cerca de tres horas, permitió analizar el cierre del año y la planeación para el inicio del próximo, particularmente en lo relacionado con infraestructura, atención médica, abasto de medicamentos y estrategias de fortalecimiento.

A través de sus redes sociales la Gobernadora informó: Veracruz le agradece y reconoce a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su visión y coordinación para seguir transformando a México. Juntos y juntas seguimos haciendo historia.

En tanto la Presidenta publicó: En Palacio Nacional, nos reunimos con gobernadoras y gobernadores de entidades incorporadas a IMSS-Bienestar. Trabajamos para consolidar el derecho del pueblo a la salud de manera gratuita.

También asistió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien refrendó el acompañamiento institucional para asegurar que el proceso de transición y operación del modelo continúe avanzando en todos los estados.