Gobernadora Rocío Nahle anuncia apertura de ruta aérea Querétaro-Veracruz a través de Volaris

febrero 3, 2026

Redacción/Xalapa. La gobernadora Rocío Nahle compartió a través de sus redes sociales que abrió una ruta aérea Querétaro-Veracruz a través de la aerolínea Volaris. Una conexión que, en opinión de la gobernadora, atraerá más turistas y fortalecerá la promoción turística del estado.

La vente de boletos comienza este martes 3 de febrero y los vuelos darán inicio a partir de junio. Con esto se busca dar cabida a la difusión de la cultura veracruzana, su gastronomía, sus pueblos mágicos, su música y su gente.

En su comunicado, la gobernadora también mencionó que este será un parteaguas, pues se buscará la apertura de más rutas y no solo al aeropuerto del Puerto de Veracruz, también a de Poza Rica y al de Minatitlán.