Garantiza Gobierno estatal retorno seguro del Club Mantarrayas CAM 34v

marzo 24, 2026

Xalapa, Ver., martes 24 de marzo de 2026.- El Gobierno del Estado, a través del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), informa que, tras el reporte de una falla mecánica en el autobús que trasladaba a la delegación del Club Deportivo Mantarrayas del CAM 34, se activó de inmediato un operativo para salvaguardar su integridad.

La unidad quedó varada a la altura de la caseta 49, en la zona de Tampico, ya en territorio veracruzano, donde se encontraban 37 personas, entre ellas 20 deportistas con discapacidad, así como madres, padres y personal de apoyo.

De forma inmediata, la unidad fue sustituida por otra para garantizar su traslado seguro a la ciudad de Veracruz. De manera paralela, elementos de la Guardia Nacional brindaron abanderamiento y resguardo, proporcionaron alimentos e hidratación, y mantendrán el acompañamiento hasta su llegada a destino.

El Gobierno del Estado reconoce la participación de las y los integrantes del Club Deportivo Mantarrayas en el Primer Nacional para Deportistas con Discapacidad Intelectual, celebrado en Piedras Negras, Coahuila, y refrenda su compromiso con su bienestar e inclusión.