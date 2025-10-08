Me han puesto donde hay y he sido intachable: Ricardo Ahued

octubre 8, 2025

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, desmintió la columna que publica Fany Yepez donde se le acusa de presunto abuso de poder y tráfico de influencias, supuestamente aprovechando su cargo en la administración estatal para beneficiar a sus empresas. El funcionario dijo que nunca ha vinculado su empresa, Casa Ahued, con sus cargos públicos, porque la ley lo impide y porque no tiene derecho de afectar las finanzas públicas.

En entrevista exclusiva para Quatromedia Telecomunicaciones, explicó que ha tenido múltiples cargos, no solo en la Presidencia Municipal de Xalapa, sino como Director General de Aduanas, donde se ha desempeñado con transparencia. Dijo que sí conformó una asociación altruista, junto con otros empresarios xalapeños, para apoyar económicamente a un tratamiento de leucemia en el año 2000, negó estar asociado con Grupo Chedraui.

“Por contratos no los he tenido, mira hoy la inteligencia artificial y la maldad artificial están de día. Hay gente que le incomoda que el secretario de Gobierno sea recto, no se preste a malas cuestiones ni negocios, entonces yo estoy contento, tranquilo, tenemos una trayectoria de veintitantos años en esto y a eso estamos”.