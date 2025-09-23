Gobierno del Estado despliega respuesta por inundaciones en el sur de Veracruz

Gobierno del Estado despliega respuesta por inundaciones en el sur de Veracruz

septiembre 23, 2025

>Hasta el momento ninguna comunidad se encuentra incomunicada.

Xalapa, Ver., martes 23 de septiembre de 2025.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Protección Civil (PC), atiende a la población afectada por el desbordamiento de varios cauces en el sur de la entidad, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas ni daños en infraestructura estratégica.

En coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales, se realiza labores de verificación y auxilio en las zonas afectadas; los municipios de Texistepec y Jesús Carranza reportan mil 09 viviendas dañadas por anegamiento, mientras que en Coatzacoalcos y Chinameca seis viviendas afectadas por deslizamientos.

Por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle García, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y PC movilizaron a personal e insumos de alimento, limpieza, higiene y abrigo hacia Minatitlán, desde donde se distribuyen a las comunidades impactadas.

A lo anterior se suma la atención que brindan los municipios como primeros respondientes, mediante auxilio directo a la población y uso de sus reservas estratégicas.

Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con PC y ayuntamientos, realizan tareas de limpieza en viviendas y vialidades, resguardo de pertenencias, evaluación de daños y restablecimiento de servicios básicos como energía eléctrica y agua potable.

Finalmente, PC informa que, junto con la Comisión Nacional del Agua, mantiene el monitoreo de los niveles de los ríos, los cuales muestran tendencia a estabilizarse e incluso a descender en algunos tramos; aunque en algunos puntos el agua cubrió caminos, ninguna comunidad permanece incomunicada.

Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, evitar cruzar corrientes crecidas y reportar cualquier emergencia al 911.