Gobierno del Estado brinda atención oportuna a estudiantes durante acto del Día de la Bandera

febrero 24, 2026

Xalapa, Ver., martes 24 de febrero de 2026.- El Gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Protección Civil, informa que durante el acto conmemorativo por el Día de la Bandera, realizado en el Parque Juárez de Xalapa, fuerzas coordinadas activaron oportunamente los protocolos de atención preventiva para asistir a estudiantes que presentaron malestares físicos; actualmente se encuentran fuera de peligro.

Fueron valorados 16 adolescentes conforme a los procedimientos establecidos, tres recibieron atención médica en el lugar, siete canalizados al hospital Regional de Xalapa Dr. Luis F. Nachón y seis a la clínica 11 del IMSS, una permanece en observación y el resto ya fueron dados de alta.

Las acciones se realizaron de inmediato, priorizando en todo momento la seguridad de las y los asistentes. Las autoridades estatales mantienen seguimiento puntual a su estado de salud para garantizar el bienestar de quienes participaron en la actividad.

El Gobierno del Estado reitera que la seguridad, la salud y el cuidado de niñas, niños y adolescentes son prioridad en todos los eventos públicos.