Gobierno del Estado impulsa presencia del café veracruzano en Expo Café 2025

septiembre 4, 2025

.- Con el apoyo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, caficultores veracruzanos participan en la vigésima octava edición de la Expo Café, a partir de hoy y hasta el sábado 06 de septiembre en el World Trade Center de la capital mexicana.

Se trata de un espacio estratégico para posicionar al café veracruzano, fomentar el desarrollo de negocios y dar a conocer la diversidad de su producción; esta muestra es reconocida por marcar tendencias, propiciar la actualización y fortalecer la capacitación y profesionalización del sector, en el cual Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en producción.

Agricultores del norte, centro y sur de la entidad que cultivan las variedades Arábica Typica, Bourbon, Caturra, Garnica, Mundo Novo y Robusta, contarán con distintos espacios para la promoción de café de altura y productos derivados; a lo largo de tres días participarán en conferencias, talleres, degustaciones y actividades que fortalecen el intercambio de conocimientos y la generación de nuevas oportunidades comerciales.

De esta manera, y en congruencia con las políticas públicas impulsadas por la gobernadora Rocío Nahle García, la Sedarpa respalda a cafeticultores en la transformación de sus cosechas en bienes de consumo con valor agregado, fomentando condiciones de comercio justo y un entorno económico favorable para quienes viven del campo.