Frente Frío 27 deja bajas temperaturas y lluvias en el sur 

enero 11, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.-

El paso del frente frío número 27 por el territorio veracruzano mantendrá el tiempo nublado con nieblas, lloviznas y lluvias, las más fuertes en las cuencas del Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, hacia el sur de la entidad.

Así lo dieron a conocer las autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Estado, quienes advirtieron también de un ambiente frío a muy frío con heladas, caída de aguanieve y nieve en las zonas más altas como el Cofre de Perote.

Además, se ha reportado viento del norte con velocidades fuertes de entre 70 a 85 kilómetros por hora y rachas de 85 a 95 kilómetros por hora en el litoral centro y sur.

Por su parte la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reporta temperaturas bajas en casi todo el territorio veracruzano, en Perote con 4.9 grados celsius; en Orizaba y Xalapa 14 y 14.4 grados, respectivamente; en Tuxpan 16 grados, en Boca del Río 21.1 grados y en Coatzacoalcos 21.6 grados.

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil o de la Secretaría de Educación de Veracruz no han informado de una posible suspensión de clases para el lunes, cuando las instituciones de Educación Básica regresan tras el periodo de asueto de diciembre.