Seguirá el ambiente caluroso este domingo y posibles lluvias por la tarde

agosto 17, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- Para esta jornada, se mantendrá ambiente caluroso al mediodía y primeras horas de la tarde; mientras que por la noche y madrugada será templado en llanuras y costas, y fresco a relativamente frío en regiones de montaña.

Durante la mañana y primeras horas de la tarde se prevé cielo mayormente despejado en la zona norte y centro, aumentando los nublados por la tarde a noche con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas del centro al sur con posible desarrollo de nieblas o neblinas eventuales. Viento del Noreste, Este y Sureste de 20 a 35 km/h en la región costera con rachas en zonas de tormenta.



Se recomienda continuar con las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades de protección civil.



REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS



T. Máx. Ayer (°C): 35.2 en Acayucan, 35.4 en Tuxpan, 35.1 en Citlaltepec, 34.8 en Cosamaloapan, 33.4 en Coatzacoalcos, 33.2 en Boca del Río, 32.1 en Córdoba, 29.1 en Orizaba, 28.6 en Xalapa y 23.0 en Perote. T. Mín. Hoy (°C): 5.9 en Perote, 14.2 en Xalapa, 17.2 en Catemaco, 19.2 en Córdoba, 24.5 en Boca del Río, 25.0 en Coatzacoalcos. Lluvia en las últimas 24 h (mm): 40.5 en Acayucan, 1.52 en Perote, 3.5 mm.