No se descarta caída de aguanieve y nieve en el Cofre de Perote, municipio prohíbe la entrada hasta nuevo aviso

enero 11, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Aunque no se descarta la caída de aguanieve y nieve para noche de este domingo, así como para la madrugada del lunes, la jefa del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jessica Luna Lagunes, aclaró que se registró la presencia de cencellada y escarcha en las últimas horas en el Cofre de Perote.

La funcionaria señaló que la cencellada ocurre cuando hay niebla y mucho frío, ocasionando que las diminutas gotas de agua se congelen al tocar el suelo, plantas y roca, cubriéndolas con una capa blanca.

Luna Lagunes, indicó que debido a que continúan las bajas temperaturas y la presencia de humedad, hay probabilidad de que entre este domingo y la mañana del lunes se presenten condiciones favorables para caída de aguanieve o nieve, principalmente en las partes más altas.

“Recomendación: Extremar precauciones por caminos resbalosos y ambiente muy frío. Mantenerse informados”.

AYUNTAMIENTO DE PEROTE PROHÍBE SUBIDA AL

COFRE

Por su parte, el Ayuntamiento de Perote, a través de la Dirección Municipal de Protección Civil, emitió un comunicado en el que informa que derivado de las condiciones climatológicas adversas y el registro de temperaturas de hasta -9 grados Celsius, quedó prohibido el acceso al Cofre de Perote hasta nuevo aviso.

“Se exhorta a la población a atender las recomendaciones emitidas por las autoridades, con el fin de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las personas”, dice el documento de las autoridades peroteñas.

Finalmente, dieron a conocer que en coordinación con el Enlace Regional de Protección Civil, la noche del sábado realizaron un operativo para la entrega de cobijas a personas en situación de calle.

“Ante la decisión de algunas de ellas de permanecer en los lugares donde se encontraban, el apoyo se brindó directamente en sitio, como parte de las acciones preventivas y de atención frente a las bajas temperaturas”.