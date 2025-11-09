Gobierno de Veracruz refuerza acciones preventivas ante el Frente Frío 13

noviembre 9, 2025

Xalapa, Ver., sábado 08 de noviembre de 2025.- En seguimiento a la información emitida por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) por el Frente Frío 13, el Gobierno de Veracruz, a través del Comité Estatal de Emergencias continúa en sesión permanente y la vigilancia a la evolución del sistema frontal.

En este sentido, la Secretaría de Protección Civil activó, el pasado jueves, la Alerta Gris del Sistema de Alerta Temprana para Veracruz (SIAT-VER), en fase de Organización, por lo que se exhorta a la población a tomar medidas preventivas ante las condiciones meteorológicas.

De manera coordinada con la Misión ECO de la CNPC, los equipos institucionales se encuentran desplegados en territorio para el monitoreo permanente y reforzamiento de medidas preventivas en zonas de riesgo, además de la atención a la población ante posibles efectos por lluvias, viento fuerte, oleaje elevado, procesos de remoción de masa y bajas temperaturas.

El Sistema Estatal de Protección Civil mantiene operativos de recuperación en municipios afectados por la vaguada y el disturbio tropical 90E, y está preparado para atender cualquier afectación que pudiera presentarse derivada del Frente Frío 13.

La Secretaría exhorta a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, así como reportar emergencias al 911.