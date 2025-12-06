Activa PC Alerta Gris por entrada de Frente Frío 19 a Veracruz

diciembre 6, 2025

>Prevé lluvias, evento de Norte y descenso de temperatura entre domingo y lunes.

Xalapa, Ver., sábado 06 de diciembre de 2025.- Los modelos de pronóstico actualizaron su previsión la mañana de este sábado, indicando que el Frente Frío 18 se debilitará esta noche sobre el Golfo de México, mientras que el Frente Frío 19 recorrerá, entre el lunes 08 y el martes 09, los estados de Tamaulipas y Veracruz, impulsado por una masa ártica.

Esto generará lluvias importantes el domingo por la noche en la zona norte, generalizándose al resto de la entidad entre lunes y martes, además de un evento de Norte menos intenso, pero con rachas fuertes a violentas, así como un descenso en la temperatura.

La Secretaría de Protección Civil mantiene activa la Alerta Gris del Sistema de Alerta Temprana en fase de Vigilancia y exhorta a la población a tomar medidas preventivas ante posibles destechamientos, caída de árboles o espectaculares, crecida de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones, así como deslaves y derrumbes, además de consultar las actualizaciones al pronóstico oficial.