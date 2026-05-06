Para evitar “espectáculo”, Insunza cancela asistencia a la Permanente

mayo 6, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El senador de Enrique Inzunza anunció que no acudirá este miércoles a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, en medio de los señalamientos provenientes de Estados Unidos que lo vinculan con presuntas actividades de narcotráfico, tráfico de armas y nexos con “Los Chapitos”, célula del Cártel de Sinaloa.

A través de un posicionamiento público, el legislador de Morena sostuvo que su decisión responde a una estrategia para evitar que la oposición convierta el recinto legislativo en un “espectáculo indigno”.

“Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente”, expresó.

Inzunza argumentó que no dará pie a que “personeros de la derecha conservadora” utilicen el caso como bandera política dentro del Senado de la República, al considerar que ese tipo de confrontaciones desvirtúan el carácter institucional del Poder Legislativo.

En su mensaje, el senador también buscó reforzar su cercanía con su estado de origen, al afirmar que permanecerá en Sinaloa “a ras de suelo y con la frente en alto”, acompañado del pueblo.

La declaración apunta a una estrategia de contención política local, en medio de un contexto delicado por las acusaciones internacionales.