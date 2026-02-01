Se prepara operativo de protección civil y seguridad para el Carnaval de Veracruz: Osorno

febrero 1, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- A dos semanas de que inicie el Carnaval de Veracruz 2026, se prepara un importante operativo de seguridad y protección para los visitantes y ciudadanía en general, afirmó la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado (SPC), Guadalupe Osorno Maldonado.

En entrevista, señaló que la instrucción de la gobernadora Rocío Nahle García es brindar todo el apoyo necesario a las autoridades del Ayuntamiento de Veracruz a fin de sé que sea una fiesta carnestolenda con saldo blanco.

“Tenemos la instrucción de la gobernadora Rocío Nahle de dar todo el apoyo a Veracruz, el carnaval regresa, además, a su fecha tradicional, algo que las y los jarochos tanto pedías, porque la verdad es que sí había una demanda popular de que regresará”.

Se tiene avance, sostuvo, en los trabajos de preparación, por lo que se han hecho reuniones para que salga bien.

“Por lo regular la Secretaría coordina los trabajos por los temas de seguridad y protección civil, revisión de gradas, escenarios, puestos de venta de comida, desfiles, temas de pirotecnia”, dijo.

Hay que recordar que el Carnaval de Veracruz se llevará a cabo nuevamente en el mes de febrero, como tradicionalmente se hacía, por lo que ya iniciaron los trabajos de supervisión.

Por otra parte, Osorno Maldonado, confirmó que está desplegado todo un operativo en la zona del Papaloapan para la celebración de La Candelaria en el municipio de Tlacotalpan.