250 mil personas en un solo día del Carnaval de Veracruz 2026

febrero 14, 2026

***La edición 102 de la “Fiesta de Todos” será recordada como una de las más concurridas y alegres en la historia

Veracruz, Ver., 14 de febrero del 2026.- Alrededor de 250 mil personas abarrotaron la ciudad con motivo del cuarto día de eventos del carnaval de Veracruz 2026, destacando la enorme columna humana que se formó a lo largo del bulevar Manuel Ávila Camacho para disfrutar del primer desfile carnestolendo.

Carros alegóricos espectaculares y comparsas desbordantes de ritmos y entusiasmo, crearon una noche histórica que permanecerá en la memoria de todos los asistentes como una de las más concurridas.

La Reina de la “Fiesta de Todos”, Fernanda I , contagió su energía a veracruzanos y turistas desde su impresionante carro alegórico que destacaba por la representación de un volcán humeante, dando paso a las comparsas y carros alegóricos del Rey de la Alegría, Nayo I y de los reyes infantiles, Maryelli I y Gael I.

El contingente integrado por carros alegóricos, comparseros y bastoneras ataviados con trajes alusivos a los países que participan en el Mundial de Futbol -la temática del Carnaval más alegre del mundo, en su edición 102- recorrió los 3.5 kilómetros del bulevar compartiendo su alegría con todas y todos.

La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, acompañada de la secretaria de Cultura estatal, Xóchitl Molina González; la presidenta del DIF municipal de Veracruz, Daniela Lily Hernández; ediles del Ayuntamiento de Veracruz; la diputada federal Zoraya Villacis Palacios y la diputada local, Daniela Flores Barnils, disfrutó el desfile con la misma emoción que toda la ciudadanía, apreciando la riqueza multicultural plasmada en cada traje y en cada carro.

Paralelo al Paseo, en la Macroplaza del Malecón, 90 mil personas disfrutaron el concierto de Reggaetón Mexa, evento musical en el que, por más de seis horas, los representantes del género urbano compartieron su talento, cerrando con la presentación de Yeri Mua, mientras en el zócalo porteño se reunían cinco mil personas para disfrutar el ritmo de la Sonora Veracruz.