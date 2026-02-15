Disminuyen reservaciones en moteles de Xalapa por Carnaval de Veracruz

febrero 15, 2026

Juan David Castilla

Las reservaciones en moteles por el Día del Amor y la Amistad han registrado una caída del 50% durante este año, debido a que la celebración coincidió con el Carnaval de Veracruz.

María del Carmen Aguilar Capistrán, especialista en ambientación del Hotel Cielo de la avenida Ruiz Cortines, informó que, a pesar de esta disminución, la cual se atribuye en parte a la temporada del Carnaval, existe optimismo de que las cifras aumenten significativamente este 14 de febrero.

Aguilar Capistrán señaló que el cliente promedio suele realizar sus planes al momento, destacando que como buenos mexicanos se deja todo para la mera hora.

«Como todo buen mexicano, dejamos todo a la mera hora», señaló, confiando en que la demanda repunte significativamente durante el sábado.

Para incentivar la visita de las parejas, la cadena de Moteles Xalapa apuesta por la personalización de sus espacios a través de habitaciones decoradas y temáticas.

Los interesados pueden elegir el diseño de su preferencia en diversas sucursales, incluyendo el Hotel Cielo de Ruiz Cortines, Cielo de Leopoldo Kiel y el Hotel María Enriqueta, donde se ofrecen opciones especializadas que pueden consultarse a través de sus plataformas digitales oficiales.

Para los moteles el 14 de febrero es la fecha más representativa del año, pues incrementan notoriamente sus ganancias económicas.

Sin embargo, este año, la festividad coincidió con el Carnaval de Veracruz, el cual regresó a la fecha tradicional, lo que comúnmente eleva la ocupación hotelera al 100 por ciento en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Además, en Xalapa y otros municipios, autoridades educativas suspendieron clases los días lunes 16 y martes 17 de febrero para que las familias pudieran disfrutar la fiesta carnestolenda jarocha.