Carnaval de Veracruz retoma fechas tradicionales previas a la Cuaresma

febrero 10, 2026

Redacción/Xalapa. En entrevista para En Contacto, el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, presbítero Juan Beristain de los Santos, destacó que el Carnaval de Veracruz retome su realización en las fechas tradicionales previas a la Cuaresma, como parte del calendario histórico y litúrgico de la Iglesia Católica.

Explicó que esta festividad antecede al inicio del tiempo cuaresmal, que comenzará el miércoles de ceniza, el 18 de febrero, un periodo de 40 días de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa, considerada la celebración más importante para la vida cristiana.

El sacerdote señaló que el carnaval es una expresión de alegría y convivencia, pero también una oportunidad para reflexionar y evitar excesos, invitando a los fieles a vivir este tiempo con responsabilidad y conciencia social.

Asimismo, recordó que durante la Cuaresma la Iglesia promueve la oración, el ayuno y la solidaridad, como medios para fortalecer la fe y contribuir a una sociedad más justa y en paz.