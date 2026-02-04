Inauguran Exposición Colectiva de Carnaval: “Arte y Magia del Puerto”

febrero 4, 2026

Veracruz, Ver., 03 de febrero del 2026.- A seis días de iniciar la fiesta más alegre del mundo, se inauguró la Exposición Colectiva de Carnaval “Arte y Magia del Puerto” en el Museo de la Ciudad “Coronel Manuel Gutiérrez Zamora”, reuniendo vestidos de ex reinas, fotografías y pinturas que celebran la tradición carnavalera veracruzana local.

Esta muestra presenta piezas de ex reinas del Carnaval de Veracruz junto con obras de artistas locales, ofreciendo un recorrido visual por la riqueza cultural, histórica y simbólica de la festividad que ha dado identidad, orgullo y proyección internacional a la ciudad de Veracruz.

Durante la inauguración, la presidenta municipal Rosa María Hernández Espejo destacó que la actual administración busca fortalecer la “veracruzaneidad”, preservar tradiciones y promover el talento artístico local, reconociendo al Carnaval como un símbolo cultural de relevancia nacional e internacional para Veracruz, su historia e identidad colectiva.

En los corredores del Museo de la Ciudad “Coronel Manuel Gutiérrez Zamora” se exhiben vestidos emblemáticos de ex reinas del Carnaval de Veracruz: de María del Carmen Tiburcio Andrade “Makame I” (1976), diseño de Tirso Inurreta; además, el de Aida Cuenca Gamboa “Aida II”, 2011 y el de Claudia Morando Bolio “Claudia I” (1998), ambos creación de José Luis Férez Paxtián, piezas que se encuentran bajo el resguardo del coleccionista Héctor Berlanga.

Como parte de la exposición colectiva, la presidenta municipal de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, acompañada del director de Turismo y Carnaval, Daniel Martín Lois, y de la directora de Cultura y Recreación, María Indira Domínguez Ramón, entregó reconocimientos a Hugo Garrido Montiel, Daniel Montoya, Ángela Uscanga Tiburcio, Lucy Roiz, Amelia Méndez Cázares, Paola Montero y Yahir Ceballos, por su aportación creativa y su contribución a la difusión cultural del Carnaval de Veracruz 2026.