Fallece Antonio Macías Yazegey, padre de Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte
marzo 18, 2026
Redacción/Xalapa. El empresario y abogado Antonio Macías Yazegey, conocido como “Tony Macías”, falleció en la Ciudad de México tras enfrentar complicaciones de salud derivadas de una enfermedad que padecía desde hace tiempo. La noticia se dio a conocer la tarde del martes 17 de marzo, provocando reacciones de pesar entre personas de su círculo cercano.
Originario de Chiapas, Macías Yazegey mantuvo un vínculo importante con Coatzacoalcos, municipio donde residió durante varios años en la colonia Petrolera. En ese contexto, se desenvolvió dentro de ambientes sociales y empresariales, además de ejercer como abogado con experiencia en asuntos financieros.
Su nombre trascendió al ámbito público por ser padre de Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Esta relación lo colocó en el foco mediático durante los escándalos de corrupción que marcaron la administración estatal en ese periodo, uno de los episodios más controvertidos en la vida política reciente de Veracruz. Actualmente, Karime Macías permanece en el Reino Unido, donde obtuvo asilo político, situación que ha impedido su extradición a México frente a los procesos legales en su contra.