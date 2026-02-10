FGR busca nueva acusación contra Javier Duarte; ahora por peculado

febrero 9, 2026

La Fiscalía General de la República (FGR) presentará una nueva acusación contra el exgobernador Javier Duarte; ahora, por el presunto delito de peculado por cinco millones. De ser vinculado a proceso, se evitará que el exmandatario recobre su libertad en abril próximo, cuando cumpla su sentencia de nueve años.

En audiencia celebrada este lunes ante el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción intentó imputarlo por un supuesto desvío de subsidios federales destinados para un Fondo para Apoyo a Personas con Discapacidad en Veracruz, en 2012.

Sin embargo, Javier Duarte solicitó al juzgador aplazar la audiencia porque aseguró que sus abogados Pablo Campuzano de la Mora y Gerardo Cout Arteaga se encuentran internados en el Hospital ABC, debido a que uno de ellos fue intervenido por un tumor en el páncreas y el otro por una infección renal.

“No existe impedimento para que se difiera la audiencia como se hizo en dos ocasiones. Solicito que en esta ponderación se pueda privilegiar el derecho a la salud. Desde hace diez años me han venido representando Pablo Campuzano y Gerardo Cout Arteaga. Yo creo que una defensa adecuada y derecho a la salud no puede estar por encima de esta audiencia”, dijo el ex gobernador.

Respecto al aplazamiento, el fiscal Julián Antonio Cobos Castillo pidió al juez realizar la diligencia y asignarle un defensor de oficio, porque mencionó que en dos ocasiones la audiencia se ha pospuesto, una de ellas porque uno de sus abogados se encontraba en un curso en el extranjero.

Además, señaló que Jimena Paola Martínez también se encuentra acreditada como representante del ex funcionario por lo que podía asumir su defensa, pero no se presentó. “Consideramos que son tácticas dilatorias para no llevar a cabo la audiencia. Que se le asigne un defensor público”, demandó el fiscal.

El juez Gustavo Aquiles recordó que la primera audiencia programada fue el 27 de noviembre de 2025 y no compareció Duarte de Ochoa y mucho menos su defensa. Mientras que el mes pasado se presentó un escrito en el que se asentó que tenía Covid-19, hipertensión arterial y que su abogado estaba en el extranjero.

“Sus acciones tienen tácticas dilatorias. No podemos seguir dilatando esta audiencia por más tiempo… si no vienen para el jueves lo va a defender un defensor público para colaborar con su defensa“, sentenció el juez. Por este motivo, la diligencia se celebrará el próximo jueves 12 de febrero, para que la FGR pueda imputarlo.