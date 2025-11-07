“Es una burleta»: senador Huerta arremete contra posible liberación de Duarte

noviembre 7, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara utilizó una conferencia de prensa para denunciar la “burleta” que representa el proceso judicial contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ante los rumores de su posible liberación.

El legislador cuestionó la falta de justicia real frente al “gran saqueo” que sufrió el estado, y exigió que se localicen los cómplices y el dinero robado.

Huerta recordó que el quebranto social contra Duarte es innegable. Citó cifras que evidencian la desproporción de la sentencia actual.

“El auditor superior de la federación hablaba de un robo de más de entre 55 mil a 60 mil millones de pesos y ahora resulta que lo juzgan a más o menos de dos mil millones. Esto es una burleta”.

El Senador se mostró conmovido por la idea de que Duarte pueda salir de prisión, señalando que el proceso judicial ignora la magnitud del crimen y la existencia de una red delictiva.

“El tema de la asociación delictuosa [fue cambiado] contra la delincuencia organizada y no hay nadie detenido más que él, entonces ¿dónde está el dinero?, ¿dónde están los cómplices de esa asociación?”, cuestionó.

Añadió que Duarte enfrenta señalamientos de delitos “bastante graves como la desaparición forzada”, lo que hace aún más inexplicable la baja cuantía de los delitos por los que fue sentenciado. Exigió a las autoridades que procuren que esta falta de justicia no se convierta en una “burla para todos”.

Manuel Huerta subrayó la urgencia de recuperar los recursos desfalcados, indicando que las necesidades son inmensas, particularmente en zonas que visitó en el norte de Veracruz y que requieren fondos para la reconstrucción.

“Es muy injusto que se esté siquiera debatiendo en lo público y que todo el mundo esté callado, que nadie diga nada. Para empezar, que se busque y que regresen lo que se llevaron, que ahorita hace mucha falta”, enfatizó.

Criticó la posibilidad de que el exgobernador pudiera incluso intentar regresar a la política: “ahora no nos vayan a querer hasta regresar de asesor al Morena, yo paso”.