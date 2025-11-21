Permancerá Javier Duarte en prisión; le niegan la libertad anticipada

noviembre 21, 2025

Redacción/Xalapa. Después de concluida la audiencia donde la defensa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, intentara conseguir la libertad anticipada para su cliente, hoy se llegó a una resulución donde le fue negada. Deberá permanecer en prisión durante el resto de su condena.

Durante la audencia que se llevó a cabo en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la jueza evaluó los alegatos presentados tanto por la defensa como por la fiscalía y llegó a la conclusión que Duarte no cumplia con 2 de los siete requisitos establecidos para su preliberación.

Así mismo, la lueza Ángela Zamorano Herrera indicó que no se aportaron las pruebas suficientes para acreditar que cumplió con detalle el plan de actividades establecido por el Reclusorio Norte. Por otra parte, se indicó que el ex gobernador aún tiene pendiente de resolución un proceso penal que implica prisión preventiva oficiosa: el 103/2018, por desaparición forzada en Veracruz. Mismo que pese a ser cancelado por un juez local, está impugnado por la Fiscalía de Veracruz, y por ello, no está resuelto de fondo.

Conviene recordar que la pena que purga Javier Duarte es de 9 años de prisión y tiene como conclusión el mes de abril del 2026. Misma que tras la audiencia realizada, deberá ser cumplida en su totalidad.