Duarte saldría hoy mismo de prisión: abogado

noviembre 19, 2025

Sheinbaum recordó el lunes que el veracruzano saldría ya de prisión porque ya cumplió con su sentencia

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El abogado defensor de Javier Duarte, Pablo Campuzano De la Mora, confió en que hoy mismo se le conceda la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Así lo indicó el litigante, durante un receso de la sesión de este miércoles celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien confió también en que su cliente hoy mismo salga en libertad.

Campuzano afirmó que Duarte “cumple con todos los requisitos” legales para gozar de este beneficio, como buena conducta y porcentaje suficiente de la condena cumplida, basándose en los documentos emitidos por las autoridades penitenciarias que respaldan su petición. ￼

La defensa acusó también a la Fiscalía General de la República (FGR), de hacer uso de “argumentos sensacionalistas” para desviar la atención de lo jurídico: en particular, criticó cómo se presentó la supuesta existencia de bebidas alcohólicas, un reproductor Blu-ray, un módem de internet y un celular en la celda de Duarte. ￼

Campuzano aseguró que no había pruebas concluyentes de que Duarte tuviera un celular o acceso a internet, y explicó que el alcohol hallado era sólido, usado para cocinar en prisión. ￼

Además, la defensa insistió en que Duarte ha cumplido alrededor del 95 % de su condena de nueve años, por lo que, de obtener la resolución favorable, podría salir del reclusorio “en cuestión de horas” una vez que se realicen los trámites administrativos pertinentes. ￼

Según fuentes judiciales, la jueza Ángela Zamorano Herrera decidió aplazar la audiencia para este 19 de noviembre, a fin de definir con todos los argumentos si concede o no la libertad anticipada. ￼

Por su parte, Duarte ha reiterado su deseo de recuperar su libertad y acercarse a su familia: en declaraciones previas, mencionó que no ver a sus hijos ha sido uno de los peores efectos de su encarcelamiento. ￼

Campuzano también advirtió que el único escenario que podría frenar la liberación sería una autorización de Guatemala para procesarlo por otros delitos distintos a los que se le extraditó originalmente. ￼

“El desempeño jurídico de la defensa ha sido sólido, con pruebas adecuadas y respeto a la ley: confía en que la resolución judicial será favorable y permitirá que Duarte recupere su libertad antes de cumplir completamente su condena”. ￼insistió el litigante.

Por su parte, la presidenta de z México m, Claudia Sheinbaum consideró el lunes pasado que Duarte deberá salir de prisión, no por falta de pruebas, sino “porque ya cumplió su condena en prisión”.