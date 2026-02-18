Javier Duarte permanecerá en prisión; fue vinculado a proceso por cargos de peculado

febrero 17, 2026

Redacción/Xalapa. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, permanecerá en prisión luego de que un juez federal le ratificó la medida de prisión preventiva justificada. La determinación complica su posible salida del penal prevista para abril y se dio en el marco de una nueva imputación en su contra. La audiencia se extendió por cerca de diez horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

Durante la diligencia, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor resolvió vincularlo a proceso por el delito de peculado, relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos de recursos federales. Asimismo, concedió a la Fiscalía General de la República un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la acusación, Duarte habría encabezado un esquema en el que instruyó a funcionarios —entre ellos su extesorero Antonio Tareck Abdalá— a mezclar recursos federales y estatales para posteriormente desviarlos. Tras conocer la resolución, el exmandatario manifestó que no le sorprendía el fallo y sostuvo que “ganó nuevamente la política sobre la justicia”, mientras su defensa cuestionó supuestas imprecisiones en la determinación judicial.