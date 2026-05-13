Confirman 96 desplazados por disputa de “Ardillos” y “Tlacos” en Chilapa

mayo 12, 2026

El Gobierno de México informó que hay al menos 96 personas desplazadas or la presencia de dos grupos criminales en Chilapa, Guerrero, y confirmó que, incluso, amenazaron con poner “en riesgo la vida de otras personas” si entraban las fuerzas federales a la zona.

Durante la Mañanera del Pueblo de este martes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, indicó que la violencia registrada en ese municipio guerrerense está relacionada con la disputa entre los grupos delictivos “Los Ardillos” y “Los Tlacos”.

El funcionario federal señaló que, en los últimos días, se confirmó el desplazamiento forzado de 96 personas, además de que se reportaron habitantes lesionados dentro de comunidades donde permanecen bloqueos carreteros y presencia de civiles armados.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que hay tres bloqueos en distintas áreas de ese municipio guerrerense, y afirmó que lo principal en este momento es que salgan todos los lesionados. “Lo que no queremos es que haya un enfrentamiento que afecte a la población civil”, enfatizó.

“Hay personas heridas adentro, son tres poblados y tres bloqueos en distintos lugares. Lo que estamos promoviendo primero que nada es que puedan salir las personas heridas y que se quiten los bloqueos”, apuntó.

La presidenta Sheinbaum Pardo sostuvo que las autoridades buscan resolver la situación mediante diálogo con policías comunitarias de la zona, debido a que el ingreso de las fuerzas federales podría provocar agresiones contra la población civil en Chilapa.

García Harfuch reveló que los grupos criminales advirtieron a las autoridades que podrían atentar contra otras personas si las fuerzas de seguridad avanzaban hacia las comunidades en conflicto. Esto, luego de que los habitantes de Chilapa pidieron ayuda urgente por el aumento de ataques armados y el temor a nuevos desplazamientos forzados.

Ante ello, la Secretaría de Gobernación informó que, por instrucción de la presidenta Sheinbaum Pardo, funcionarios federales fueron enviados a la zona de conflicto en Chilapa, Guerrero, para atender la crisis de violencia, retirar bloqueos y apoyar a las familias desplazadas.

En un comunicado, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, indicó que “se comunicó con los líderes de ambos grupos en conflicto en la zona de Chilapa, en Guerrero, a quienes les hizo ver la necesidad y urgencia de recuperar la paz en la región”. Los grupos accedieron a facilitar el retiro de personas heridas y avanzar en el restablecimiento del orden.