El Boom del turismo futbolero: viajeros extienden vacaciones y recorren hasta tres ciudades por torneo

mayo 12, 2026

Para miles de viajeros latinoamericanos, los eventos de fútbol representan una razón para recorrer ciudades, extender vacaciones y convertir un evento deportivo en una experiencia completa.

De cara al torneo internacional de fútbol de este verano en Norteamérica, los patrones de viaje muestran un cambio en la manera de consumir este tipo de experiencias, pues el aficionado ya no organiza un viaje alrededor de un solo juego, ahora planea rutas completas, combina destinos y aprovecha el viaje para conocer distintos destinos.

Datos de inteligencia de mercado de IATI Seguros revelan que en los próximos dos meses los viajeros latinoamericanos alcanzarán estancias promedio de hasta 16 noches, una cifra que prácticamente duplica las permanencias registradas en eventos deportivos de años anteriores, cuando los viajes rara vez superaban una semana.

La tendencia también confirma el auge de las llamadas “rutas multidestino”. El 62% de los viajeros planea visitar al menos tres ciudades distintas durante su estancia, mientras que el gasto promedio por visitante crece alrededor de 20% frente a otros periodos vacacionales debido a la duración de los viajes y los traslados internos.

Sobre la logística, los trayectos largos, las conexiones aéreas y el tránsito entre distintos países elevan la necesidad de protección médica, asistencia y coberturas más flexibles. De acuerdo con IATI Seguros, la búsqueda de protección para viajes de larga duración aumentó 35%, mientras que la contratación de seguros de viaje para este tipo de eventos creció 40%.

La razón no responde únicamente a una mayor conciencia sobre salud o problemas con el equipaje, también influye la complejidad operativa que implica moverse entre aeropuertos saturados, cambios de itinerario y servicios turísticos con alta demanda.

Hoy, el 55% de los viajeros considera indispensable contar con coberturas médicas amplias y flexibilidad ante cancelaciones o modificaciones de último momento.

Asimismo, aparece una nueva forma de viajar que privilegia la experiencia completa. El llamado “slow travel” gana terreno entre quienes aprovechan los eventos masivos para construir recorridos más largos, visitar destinos culturales y permanecer más tiempo en cada ciudad. En México, esto se traduce en viajeros que combinan grandes sedes urbanas con pueblos mágicos, playas o ciudades coloniales dentro del mismo itinerario.

Para las empresas vinculadas al turismo y la asistencia al viajero, el reto ya no consiste únicamente en responder ante emergencias, también implica acompañar trayectos mucho más complejos y dinámicos, donde cada conexión, traslado o cambio de plan puede alterar toda la experiencia del viaje.

“Estamos viendo un perfil de viajero que aprovecha el viaje para diseñar circuitos turísticos que abarcan desde las grandes metrópolis hasta los destinos coloniales en México. Este comportamiento multidestino incrementa la exposición a riesgos logísticos, lo que refuerza nuestro compromiso con el viajero de que, vayas donde vayas, estamos contigo, elevando la contratación de coberturas de salud robustas y asistencia en múltiples fronteras”, señala Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros.