The Beatles tendrá un museo en el edificio de su último concierto

The Beatles tendrá un museo en el edificio de su último concierto

mayo 12, 2026

The Beatles tendrán por primera vez un museo en Londres, ubicado en el edificio de Savile Row, en el centro de la ciudad, donde grabaron su último álbum, Let It Be, y realizaron su último concierto.

El espacio llevará por nombre The Beatles at 3 Savile Row y fue anunciado en la página oficial del grupo, con apertura prevista para 2027, como una experiencia dedicada al legado del cuarteto de Liverpool.

El museo estará en el número 3 de Savile Row, edificio que sirvió como base de la banda en su última etapa, a finales de los años sesenta, antes de su separación definitiva a inicios de los años setenta.

El proyecto incluirá una recreación del estudio donde se grabó Let It Be, así como una experiencia inmersiva del histórico concierto en la azotea, considerado el último en el que participaron juntos.

A su vez, Paul McCartney destacó que el museo permitirá a los visitantes recorrer el edificio hasta la azotea, donde podrán revivir el ambiente del concierto y acercarse a la experiencia del grupo británico.

A partir del anuncio, los seguidores de la banda podrán registrarse en la página oficial de The Beatles para obtener entradas, además de contar con una tienda de recuerdos dentro del histórico recinto.

El “Concierto en la Azotea” se realizó el 30 de enero de 1969, tuvo una duración de 42 minutos e incluyó temas como Don’t Let Me Down y Get Back, antes de ser interrumpido por la policía metropolitana.

Con este museo, Londres sumará un nuevo espacio dedicado a The Beatles, mientras que Liverpool ya cuenta con recintos como The Beatles Story y el Museo de los Beatles, que conservan su historia.