SIRĀT llegará a MUBI tras conquistar Cannes Goya y nominaciones históricas al Oscar

mayo 12, 2026

MUBI ha confirmado la llegada de una de las piezas cinematográficas más potentes del año a su catálogo digital. Se trata de SIRĀT, el cuarto largometraje del aclamado director español Oliver Laxe, conocido por obras como O Que Arde. Tras un recorrido triunfal por los festivales más prestigiosos del mundo, esta coproducción entre España y Francia aterrizará de forma exclusiva en la plataforma para el público mexicano el próximo 15 de mayo de 2026. La cinta promete sumergir al espectador en una travesía emocional y sensorial única, ambientada en los paisajes implacables del norte de África.

Una trayectoria impecable marcada por el reconocimiento de la crítica internacional

La producción no llega a la pantalla chica sin credenciales; su paso por la temporada de premios ha sido arrollador. En 2025, la película se alzó con el Premio del Jurado en el 78° Festival de Cannes, consolidando a Laxe como un referente del cine contemporáneo. Este éxito continuó en los 40° Premios Goya, donde la cinta arrasó con seis galardones técnicos y artísticos, destacando en categorías de Fotografía, Montaje, Música Original y Dirección de Arte, entre otras, demostrando una factura impecable en cada uno de sus apartados.

Más allá del continente europeo, SIRĀT logró hitos históricos en la industria global. Obtuvo nominaciones en los Globos de Oro y alcanzó las ternas de los 98° Premios Oscar como Mejor Película Internacional. Especial mención merece su nominación al Oscar por Mejor Sonido, un hecho sin precedentes al ser la primera vez que un equipo conformado íntegramente por mujeres —Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas— compite en dicha categoría, subrayando la excelencia técnica del filme.

La búsqueda desesperada entre las sombras de un rave en Marruecos

La trama nos sitúa en el corazón de las montañas marroquíes, donde un padre y su hijo, interpretados por Sergi López y Bruno Núñez, emprenden una búsqueda angustiante. El objetivo es localizar a Marina, hija y hermana respectivamente, quien se perdió meses atrás tras asistir a un evento de música electrónica. La narrativa se construye sobre el suspenso y la esperanza de encontrarla siguiendo el rastro de un grupo de ravers reales que se dirigen a una última celebración mística en el desierto.

Esta travesía hacia lo desconocido fue capturada por la lente de Mauro Herce utilizando cámara de 16 mm, lo que otorga a la imagen una textura orgánica y cruda. El guion, coescrito por Laxe y Santiago Fillol, utiliza el entorno del Sahara para crear una experiencia sensorial intensa que transita entre la euforia de la fiesta y la desolación del duelo. La música de Kangding Ray termina por envolver esta atmósfera de intriga en un escenario destinado originalmente a la desinhibición absoluta.

Reflexiones profundas sobre la supervivencia humana tras enfrentar el dolor extremo

Para el director Oliver Laxe, esta obra representa una exploración metafísica que va más allá del género de suspenso. En sus propias palabras: “‘Es una película sobre la muerte. Pero, sobre todo, es una película sobre la vida: sobre la supervivencia tras haber tocado el fondo. ¿Qué se esconde en el corazón de ese dolor, en medio de este descenso a la oscuridad? La humanidad.” Esta visión impregna cada fotograma de la cinta, buscando conectar con la fibra más sensible de la audiencia.

El reparto combina la experiencia de actores consolidados con la naturalidad de personas que pertenecen genuinamente a la escena rave, como Stefania Gadda y Joshua Liam Henderson. Gracias a la colaboración de casas productoras como El Deseo y Movistar Plus+, este proyecto logra un equilibrio entre el cine de autor y una narrativa envolvente. Con su estreno el 15 de mayo, MUBI reafirma su compromiso de traer a México propuestas cinematográficas de alto valor estético y humano que desafían las convenciones tradicionales.