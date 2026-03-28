Expo Feria Coatza 2026, motor turístico del sur de Veracruz: SECTUR

marzo 27, 2026

Xalapa, Ver., viernes 27 de marzo de 2026.– La Secretaría de Turismo invita a la Expo Feria Coatza 2026, que inicia este 27 de marzo y se llevará a cabo hasta el 05 de abril, como una de las festividades más esperadas del sur del estado, con un programa pensado para el disfrute de toda la familia.

La programación musical contempla una amplia variedad de géneros que van del pop y el regional mexicano hasta la salsa, la cumbia y los ritmos urbanos, ofreciendo una experiencia de entretenimiento integral para las y los visitantes.

Durante diez días, en el Teatro del Pueblo se presentarán artistas como Christian Nodal, Kabah, JNS, Yandel, La Trakalosa de Monterrey, Molotov y Gloria Trevi; además, destacan el Festival de la Cumbia, con agrupaciones como La Sonora Dinamita y Chico Che Chico, así como el espectáculo Puro Reguetón.

Además de los conciertos, la Expo Feria contará con más de 25 juegos mecánicos que ofrecerán diversión para toda la familia, incluidas atracciones de gran formato como la rueda de la fortuna gigante La Grande Roue.

También se suma la Expo Ganadera, donde productores de la región presentarán ejemplares de alta calidad, además de actividades como jaripeo y subastas, lo que fortalece el intercambio comercial y el desarrollo del sector pecuario.

La seguridad de las y los asistentes está garantizada mediante un operativo coordinado con corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Esta celebración invita a recorrer Coatzacoalcos como un importante centro regional de turismo, cultura y actividad económica en el sur de Veracruz, convocando a visitantes de estados vecinos como Oaxaca, Chiapas y Tabasco a disfrutar de esta gran fiesta.