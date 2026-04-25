Sectur reporta récord de turismo en más de 20 años; aumentan viajes de extranjeros en el Tren Maya

Sectur reporta récord de turismo en más de 20 años; aumentan viajes de extranjeros en el Tren Maya

abril 24, 2026

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), presentó datos que indican que México alcanzó un récord de turismo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ese viernes 24 de abril en Palacio Nacional, Rodríguez Zamora expuso los indicadores bimestrales de turismo al mes de febrero que reflejan una llegada de visitantes internacionales de 8.5% más.

“Ocho millones de visitantes extranjeros llegaron solo llegaron en este mes de febrero y a la llegada de turistas internacionales cumplimos un récord histórico en 20 años, y alcanzamos 3.88 millones de turistas; es decir, los que pernoctan en nuestro país, un 4.2%, pero representa el pico más alto en 20 años”, destacó.

En derrama económica mencionó 3 mil millones de dólares y resaltó los cruceros con más de mil 602 millones de pesos que dejaron los cruceristas; un millón y medio llegaron a los diferentes puertos en febrero. La visita a museos incrementó 16%, agregó.

Sobre el Tren Maya, la titular de Sectur presentó “una gran noticia” al mencionar que se vendieron 22 mil 800 boletos a turistas internacionales, que corresponde a 41% más si se compara con enero y febrero de 2025. Destacó la venta de entradas a través de distintas plataformas.

“Ya un turista extranjero planea su viaje, compra su boleto y ya llega a México con un paquete turístico hacia el Tren Maya”, dijo al destacar también el turismo religioso en Semana Santa.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el uso del Tren Maya por parte de personas extranjeras.